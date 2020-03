Magnacca: “Controlli serrati per chi rientra a San Salvo e non rispetta la quarantena”

E' stata pubblicata un’ordinanza dalla Regione Abruzzo per coloro che, evitando il blocco imposto dal DPCM 8 marzo 2020, sono in viaggio, o sono appena rientrati in Abruzzo.

“Stiamo prendendo tutte le precauzioni del caso”, ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca. “Tutti coloro che sono rientrati a San Salvo, o che si accingono a farlo, contravvenendo a norme volute dal Governo centrale e dagli esperti in materia, provenienti da una zona rossa devono obbligatoriamente osservare un periodo volontario di assoluto isolamento in quarantena.

Stiamo attivando la Polizia Locale e le Protezioni Civili di San Salvo per controllare i rientri. Ci giungono segnalazioni che impongono verifiche.

Tutti coloro provenienti dalla zona rossa, nessuno escluso, dovrà restare a casa. Alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale e alle Protezioni Civili sarà demandato il controllo del territorio”.