Gel igienizzante agli uffici comunali

“Ringrazio la famiglia Vitulli, proprietaria della Kaaral srl di San Salvo, per aver messo a disposizione gratuitamente, per quanti accedono agli uffici

comunali, confezioni di gel igienizzate mani. In un momento nel quale ci viene suggerita la frequente igiene delle mani, è da apprezzare la capacità

imprenditoriale di un’azienda della nostra zona industriale che ha prodotto un liquido disinfettante mai così utile come in questa emergenza per ridurre

la diffusione del Covid-19”. Lo ha dichiarato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

“Voglio inoltre ricordare che gli uffici comunali sono aperti – ha aggiunto il sindaco – ma invito i cittadini a recarvisi solo per richieste urgenti e non differibili in considerazione del consiglio delle autorità sanitarie di evitare di uscire da casa”.