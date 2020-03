Auguri all’ingegnere Vittorio Di Paolo

Caro Vittorio, siamo enormemente dispiaciuti per non essere stati fisicamente presenti ad un giorno così importante, uno di quei giorni unici, che si ricordano per tutta la vita. Purtroppo, le circostanze eccezionali ci hanno impedito di spostarci, ma sappi che siamo stati tutti con te e, se avessi chiuso gli occhi per un attimo, ci avresti visto seduti dietro di te in silenzioso silenzio ad ascoltarti ed avresti sentito i nostri applausi quando sarai stato proclamato “dottore in ingegneria”. Sappi che siamo orgogliosi di te, per il ragazzo che eri e per l’uomo che sei diventato. Per la tua perseveranza, la tua grande umiltà e soprattutto la tua generosità, quella che hai dimostrato ancora una volta quando, all'annuncio del decreto ministeriale che avrebbe chiuso le regioni a rischio, invece di assaltare la stazione e tornare a casa, come pure avresti voluto fare in cuor tuo, hai preferito rimanere solo per evitare rischi. Vogliamo ringraziarti e dirti che siamo fieri di te. Tanti cari auguri Ingegnere!