Mamme e papà, i vostri bimbi non si annoieranno

Tanti genitori in questo ultimo periodo si domandano come fare per affrontare dei giorni in casa con i propri figli temendo che possano in qualche modo annoiarsi. Mamme e papà cercano giochi, attività, passatempi di ogni tipo per intrattenere i più piccoli.

Penso invece, che i bambini sappiano da soli trovare le loro attività preferite, senza per forza l’aiuto dei genitori. Certo, fare delle attività insieme è fondamentale ma è importante anche che i desideri, le fantasie e tutta la creatività che hanno, possa (e debba) esprimersi senza l’aiuto serrato delle famiglie. A maggior ragione in casa, dovrebbero essere liberi di scegliere quale gioco fare e non credo che a loro manchino o finiscano le idee, così instancabili come sono.

Io stessa da piccola mi inventavo qualsiasi cosa e non mi annoiavo mai. La fantasia da bambina mi faceva divertire anche con i soprammobili di casa o con un semplice foglio bianco…senza internet, senza nemmeno TV perché non mi piaceva. La chiave era creatività, una cosa che ai bimbi non manca mai.

In conclusione, mi chiedo se siano le nuovissime generazioni a essere così diverse da noi e a dover per forza avere stimoli esterni oppure se i genitori di oggi abbiano troppa poca fiducia nelle capacità di adattarsi dei più piccoli. Personalmente spero vivamente nella seconda, mi auguro che mai nessun bambino perda la propria genuina fantasia.