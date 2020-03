Gli Ultras Cristiani della parrocchia San Nicola lanciano l' hashtag "Andrà tutto bene"

In questi giorni gli Ultras Cristiani della parrocchia San Salvo per far sentire la loro vicinanza l'un l'altro hanno realizzato alcuni video contenente l'hashtag "Andra' tutto bene".Uno dei tanti video realizzati dagli Ultras Cristiani e' stato condiviso sulla pagina Facebook della parrocchia San Nicola.Anche per gli Ultras Cristiani questo e' un momento delicato perché non c'è possibile uscire di casa.Loro non vedono l'ora di continuare tutte le loro attivita'.Ragazzi forza e coraggio perche' questo momento prima o poi dovra' finire e molto presto si potra' anche uscire di casa a ridere e giocare tutti insieme come prima.