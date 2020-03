"la Morte, la Vita...la Sorte": è nato Loris D'alberto

Era il 19 settembre 2019, pochi mesi fa, quando ci lasciava improvvisamente Loris D'Alberto a soli 43 anni: un lutto sentito molto in città. Oggi, 12 marzo 2020, nasce Loris D'Alberto figlio del fratello Donato, che in quei giorni di grande tristezza apprendeva la gravidanza di sua moglie Manuela. Oggi, 12 marzo, è la data di nascita anche di Vitale D'alberto che compie 72 anni e diventa Nonno del neonato. In questi giorni particolari di emergenza sanitaria, dovuta al Corona virus, commentando la notizia della nascita ho pensato al fato, al destino, alla sorte: a quelle strane casualità che fanno alzare gli occhi al cielo, e sperare che tutto andrà bene.

Auguri a Papa' Donato, alla Mamma Manuela ed a tutta la famiglia D'Alberto per la nascita di Loris, Auguri doppi a Nonno Vitale.