Questa sera la Via Crucis della parrocchia San Nicola in diretta Facebook

A causa delle nuove misure restrittive emanate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di sospendere tutte le attivita' anche quelle parrocchiali,ed e',per questo motivo che il parroco don Beniamino Di Renzo trasmettera' alle ore 21:00 sulla pagina Facebook della parrocchia San Nicola la Via Crucis che verra' fatta dalla chiesa dell'Addolorata.Questo e' un ottimo motivo per poter seguire comodamente da casa la Via Crucis di questa sera.

Appuntamento per questa sera alle ore 21:00 sulla pagina Facebook della parrocchia San Nicola.