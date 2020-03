Sanificazione straordinaria delle strade di San Salvo nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo

“Dopo aver proceduto con le scuole ora si passa a sanificare strade e marciapiedi della Città, l’ennesimo impegno del Comune di San Salvo per il coronavirus”. Ad annunciarlo il sindaco Tiziana Magnacca. In accordo con l’Amministrazione comunale la società Sapi srl, che gestisce il servizio di igiene urbana a San Salvo, si è resa disponibile a effettuare la sanificazione delle principali strade, piazze e marciapiedi del territorio urbano. Nella notte tra domenica 15 marzo e le prime ore di lunedì 16, infatti, gli addetti di Sapi srl svolgeranno una sanificazione straordinaria, grazie ad uno specifico automezzo, dotato di prodotti detergenti-igienizzanti. “Le operazioni saranno svolte con prodotti non inquinanti e si svolgeranno in orario prevalentemente notturno. La sanificazione vuole essere un utile contributo di prevenzione ambientale e riduzione del rischio nell’ambito delle straordinarie necessità per affrontare l’emergenza Covid-19” conclude l’assessore all’Ambiente Giancarlo Lippis.