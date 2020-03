Chiuso il cimitero comunale di San Salvo fino al 3 aprile

Questa mattina il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha firmato l’ordinanza con la quale la dispone chiusura del cimitero comunale fino al 3 aprile 2020. Una decisione necessaria per intervenire nella gestione e nell’afflusso delle persone altrimenti non gestibile all’interno del cimitero comunale da qui la disposizione, per la salute di tutti, con la chiusura alle visite dei parenti, al fine di evitare assembramenti ed il rispetto della distanza interpersonale prevista dalle disposizioni nazionali, limitando l’accesso ai soli familiari per il seppellimento o tumulazione della salma nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro considerando l’epidemia da coronavirus altamente diffusiva.