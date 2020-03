San Salvo, l'invito a esporre l'arcobaleno perchè "andrà tutto bene"

Ho visto in questi giorni i bambini disegnare sulla carta o sulle lenzuola, aiutati dalle loro mamme, arcobaleni e sorrisi accompagnati dal motto ‘Andrà tutto bene’. E’ una bella iniziativa quanto mai positiva. E’ un gesto di speranza, che vede le famiglie unite nel sostenersi a vicenda, spalla a spalla, per affrontare questa emergenza che segna in particolare i più piccoli”. Lo ha dichiarato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca nell’apprezzare l’iniziativa di tanti bambini di esporre dalle finestre e sui balconi il simbolo dell’arcobaleno.

“Voglio invitare i miei concittadini a fare altrettanto e chi lo ha già fatto a farne altri. Vorrei che fossero conservati tutti questi disegni. Quando terminerà questa emergenza vorrei allestire una mostra per testimoniare l’impegno dei nostri bambini e anche degli adulti in questa fase così difficile da sopportare. E’ un’idea che mi è stata suggerita, e che ho accolto ben volentieri e che ora rilancio, da un caro amico titolare di un bar a San Salvo”.

Il sindaco Magnacca nel ringraziare tutti i cittadini di San Salvo che hanno accolto l’invito a rimanere a casa e che stanno osservando con senso di responsabilità, ribadisce con forza: “Andrà tutto bene, insieme ce la faremo”.