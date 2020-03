La Sasi avvisa che, a causa di un intervento di riparazione urgente in via Magellano, si è reso necessario sospendere la fornitura idrica a San Salvo Marina (dall'incrocio con via Vespucci fino al parcheggio e via Vespucci dall'incrocio a dopo l'ufficio postale).

Il servizio sarà ripristinato in giornata appena terminato l'intervento dei tecnici, che sono già al lavoro.