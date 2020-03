Molto seguita la Via Crucis della parrocchia San Nicola

Ieri,venerdi' 13 marzo,la Via Crucis della parrocchia San Nicola e' stata trasmessa in diretta Facebook sulla pagina della parrocchia San Nicola dalla chiesa dell'Addolorata alle ore 21:00.Questa e' stata molto seguita sulla pagina della parrocchia.Questo ribadisce nuovamente il parroco don Beniamino e' un modo per seguirla comodamente da casa.Per tutti coloro che non hanno potuto seguire la diretta Facebook della Via Crucis riportiamo il link di seguito.