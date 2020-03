Anna Artese recita una poesia Russa meravigliosa al concorso AFS

Ecco il video con cui Anna ha partecipato al concorso di AFS Intercultura: “LO SPECCHIO DELL'ANIMA RUSSA "

Ogni partecipante doveva scegliere una POESIA di uno scrittore RUSSO e recitarla in lingua originale.

Anna nel video, interpretando la poesia del poeta contemporaneo ANDREY DEMENTYEV, dal titolo : “In cosa stiamo spendendo la vita?”, ha inserito frammenti di vita quotidiana dell’esperienza russa che, tramite Intercultura, sta vivendo a Novinki Nizhny Novgorod.

TRADUZIONE DELLA POESIA:

"In cosa stiamo spendendo la vita?

In piccoli litigi,

Parole sciocche, conversazioni vuote,

vanità di insulti, rabbia - ancora e ancora.

In cosa spendiamo la nostra vita?

Dovremmo farlo nell'amore ...

Bruciamo la vita finché tutto perde senso -

In cose noiose, preoccupazioni inutili ...

Per il bene di tutti e di tutti noi inventiamo maschere ... In

cosa spendiamo la vita !

Dovremmo farlo nella cura..

Noi la viviamo nella nostra più cupa parte dell'anima, in cui regnano

l'"immagine" e il "prestigio", la scienza superflua, le

bugie e il vanto, il servizio gratuito.

Per cosa stiamo sprecando le nostre vite? ...

Dovremmo farlo nell'unione (amicizia)...

Dove corriamo così di fretta, di cosa ci dimentichiamo.

Stiamo cercando qualcosa - e stiamo perdendo di più;

Compriamo tutto: oro, argento ...

In cosa stiamo sprecando per la nostra vita!

E sarebbe necessario nel bene ...

Ci preoccupiamo, gridiamo, soffriamo per niente;

Con la serietà di una piccola cosa divertente, scegliamo.

Ma non importa quanti indovini, sceglierai quello sbagliato.

Per cosa spendiamo le nostre vite ...

Ma dovremmo spenderle in un sogno ...

Scappiamo dalla gioia, abbiamo paura di credere nelle favole,

ci allontaniamo dai sogni, dalla tenerezza e dall'affetto;

Abbiamo paura di amare, per non soffrire... Per

cosa stiamo sprecando la vita ?!

DOBBIAMO SOLO VIVERE!