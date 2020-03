Varato il decreto "cura Italia", manovre economiche per fronteggiare l'emergenza

Il governo ha varato il decreto 'cura-Italia', vale 25 miliardi, ne attiva 350. "E' una manovra economica poderosa: non abbiamo pensato e non pensiamo di combattere un'alluvione con gli stracci. Stiamo cercando di costruire una diga per proteggere imprese famiglie lavoratori": ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Cdm. "Il governo è vicino alle imprese, i professionisti, le famiglie, alle donne e gli uomini, i giovani che stanno facendo enormi sacrifici per tutelare il bene più alto. Nessuno deve sentirsi abbandonato e questo decreto lo dimostra", aggiunge Conte. "Abbiamo appena concluso i lavori del Consiglio dei ministri: è un passaggio importante. "Possiamo parlare di modello italiano non solo per la strategia di contrasto - ha rilevato il presidente del consiglio - ma anche di un modello italiano per la strategia" di risposta economica all'epidemia del Coronavirus. "L'Ue ci segua - ha detto ancora Conte -. I primi segnali sono importanti. L'Italia promotrice di un messaggio a tutte le istituzioni Ue". "Siamo consapevoli che non basterà" il decreto anti-Coronavirus, ha aggiunto ancora, ma "il governo risponderà presente anche domani; dovremo predisporre misure per il tessuto economico e sociale fortemente intaccato" dall'emergenza "con un piano di ingenti investimenti con una rapidità che il nostro paese non ha mai conosciuto prima".

Tra le misure del decreto c'è la sospensione dei versamenti, dei termini degli adempimenti fiscali e la previsione di crediti d'imposta per botteghe e negozi oltre che per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Vengono differite le udienze e si assicura il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in seguito ai disordini avvenuti nei giorni passati. È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario e la proroga del termine per inviare domanda di disoccupazione agricola, NASPI e DISCOLL. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati sono previsti congedo e indennità, solo per i dipendenti del settore privato anche permessi retribuiti. Nella situazione di emergenza sanitaria, verranno stanziati fondi alle imprese per produrre mascherine. Non mancano fondi e misure di sostegno per le piccole e medie imprese. Misure anche per le università, enti locali e sport.