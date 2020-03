"Aiutiamo l'Unità Operativa di Malattie Infettive dell'Ospedale di Vasto"

"Siamo Alessia e Antonietta Ciancaglini, abbiamo deciso con Roberta Pergola di attivarci, in questi giorni di attese dettate dal Covid-19, organizzando questa raccolta fondi a favore dell'Unità Operativa Malattie Infettive dell'Ospedale Civile S.Pio da Pietrelcina di Vasto.

Siamo in contatto con il Direttore dell'Unità Operativa Dott.ssa Maria Pina Sciotti.

Vorremmo riuscire a raccogliere donazioni, anche solo una piccola somma, per l'acquisto di materiale ed attrezzature da destinare all'Unità Operativa Malattie Infettive.

Uniamo le nostre forze, facciamoci sentire vicini in questo particolare momento a chi è in prima linea! Agiamo! Se non potete donare vi chiediamo di condividere e passare parola. In questo caso l'unione può fare la differenza!

Grazie".

Raccolta ad oggi una somma di circa 13.000 euro grazie a questa iniziativa avviata tre giorni fa.

La pagina di riferimento per le donazioni sulla piattaforma gofundme (clicca qui)