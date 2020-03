Ricorre oggi la nascita del Regno d’Italia, 159 anni d'unione

Il 17 marzo del 1861, la legge 4671 del Regno di Sardegna veniva trasformata nella prima legge del Regno d’Italia, uno stato unico che racchiudeva tutte le realtà che caratterizzavano la penisola. Il primo re fu Vittorio Emanuele II e fu la dinastia sabauda a creare lo stato come lo concepiamo oggi, ma con Torino capitale. La proclamazione avvenne il 17 marzo 1861 nel primo Parlamento italiano ma la totale unificazione avvenne il 20 settembre 1870, con la Presa di Roma (Breccia di Porta Pia) e la sconfitta dello Stato Pontificio.

Oggi non ci saranno celebrazioni, vista l’emergenza coronavirus, ma l’orgoglio nazionale non manca. Anzi, è ancora più sentito, serve un’Italia unita più che mai per superare questa pagina triste della storia.