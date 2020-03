La Famiglia Sporting ci dice che: Tutto Andrà Bene!

la famiglia Sporting San Salvo, purtroppo come tutti, ha dovuto chiudere le strutture e interrompere ogni attività dopo il decreto ministeriale emanato per contrastare la diffusione del Corona Virus. Lontani, ma sempre vicini con il pensiero, grazie ai vari gruppi whatsapp, e alla fondamentale collaborazione dei genitori e dei Mister, c’è stato uno scambio di foto, tra i Kid’s dell’ Academy e anche del gruppo Amatori; è stato realizzato un video per diffondere la speranza che Tutto andrà bene! Il Presidente Nicolino Cilli, in un abbraccio ideale che comprenda tutti, un grande abbraccio che arrivi a stringere anche gli amici di Perugia,afferma che: << presto ci ritroveremo come sempre sul campo ripartendo da dove ci eravamo fermati ma con alcune consapevolezze in più: quelle che ci sta insegnando questo brutto periodo. Voglio ricordare di attenersi strettamente alle direttive ministeriali.La quarantena rafforzerà la Nostra Famiglia, tutto si risolverà per il meglio! Vi voglio bene, ciao, ci rivedremo presto!>>