I consiglieri regionali della Lega, Sabrina Bocchino e Manuele Marcovecchio, respingono le parole di Francesco Menna

"L’ospedale di Vasto non sarà assolutamente riconvertito in Covid Hospital e troviamo gravissimo che il sindaco Francesco Menna lanci messaggi di questo tipo in un momento drammatico come quello che sta vivendo non solo l'Abruzzo, ma l'intero Paese. Invitiamo Menna a controllare con più attenzione i discorsi che legge nelle sue dirette social perché continua a cadere in inesattezze e gaffes senza precedenti". Queste le parole dei due consiglieri dopo la pubblicazione sui social del video del sindaco Menna.

Bocchino e Marcovecchio proseguono così sulla questione: “è ovvio che essendo il nostro ospedale dotato di un'unità di malattie infettive, continuerà ad avere un ruolo centrale nella presa in carico dei pazienti positivi al Covid 19, come di fatto sta già avvenendo fin dall'inizio dell'emergenza. Come è altrettanto ovvio che, in caso di un aumento esponenziale del numero dei contagi (che ci auguriamo non avvenga), anche il San Pio sarà chiamato a fare la sua parte, secondo quando previsto dal piano di emergenza regionale per tutti gli ospedali abruzzesi".

Viene anche considerato il tema in merito ai tamponi da effettuare al personale sanitario. I due esponenti della lega a tal proposito evidenziano: “incredibile che Menna accusi la Regione di un qualcosa che è stato invece stabilito dal Governo nazionale di cui fa parte il suo partito: c'è una precisa direttiva ministeriale (e non certo regionale) che prevede che possano essere sottoposti a tampone solo gli operatori sintomatici".