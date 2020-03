Centocinquantanove anni dell’Unità d’Italia, il Comune di San Salvo illuminato col tricolore

Il 17 marzo di 159 anni fa nasceva lo Stato italiano con la proclamazione del Regno d’Italia.

Mai come in questi giorni dobbiamo sentirci un unico popolo, un’unica nazione impegnata per sconfiggere, ognuno per la propria parte e in maniera responsabile, l’epidemia da coronavirus.

Con il contributo operativo dell’assessorato alla Manutenzione abbiamo allestito dei fari per illuminare la facciata del nostro Comune con i colori verde, bianco e rosso, quelli della nostra amata Italia.

Con questa immagine vorrei che cresca in ognuno la consapevolezza che insieme ce la faremo a sconfiggere questo grande male invisibile e subdolo.

Dobbiamo avere fiducia nel lavoro di quanti stanno lavorando tra medici, infermieri, personale tecnico e di laboratorio per garantire la nostra salute.

Viva San Salvo, viva l’Italia perché andrà tutto bene.