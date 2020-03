Decreto “Cura Italia”, indennità per lavoratori e professionisti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto “cura Italia”, firmato da Mattarella nella serata di ieri. Tra le misure per potenziare il Sistema Sanitario, della Protezione civile e di tutti coloro che sono impegnati per fronteggiare l’emergenza sanitaria, sono previste indennità per professionisti, partite iva, co.co.co., lavoratori autonomi, agricoli, stagionali (impiegati nel settore turistico e termale) e dello spettacolo.

