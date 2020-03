L'abbraccio della parrocchia San Nicola

In questo momento in cui tutti sono costretti a rimanere in casa,il gruppo giovanissimi,di Azione Cattolica della parrocchia San Nicola con questo nuovo video rilanciano a gran voce l'hashtag:''io resto a casa''.Tutti i giovanissimi non vedono l'ora che questa emergenza finisca al piu' presto per tornare presto a sorridre e giocare insieme gli uni con gli altri.