Via libera agli organismi di formazione per attivare modalità e-learning

Via libera alla formazione a distanza per quei percorsi formativi già autorizzati e avviati prima dell'emergenza Covid-19 e sospesi dopo la pubblicazione del Dpcm del 4 marzo. Gli uffici regionali hanno emanato un provvedimento che autorizza gli Organismi di formazione (OdF) all'utilizzo della modalità Fad (formazione a distanza) E-learning per tutta la fase emergenziale e limitatamente a tutta la durata della stessa.

"La decisione è stata adottata - spiega l'assessore alle Politiche formative Piero Fioretti - a seguito della richiesta avanzata da un cospicuo numero di organismi di formazione con i quali ho avuto modo di confrontarmi nei giorni scorsi. In una nota scritta - aggiunge l'assessore - gli OdF hanno chiesto l'attivazione della formazione a distanza per evitare la totale paralisi del settore della formazione. Con gli uffici regionali ho personalmente verificato la possibilità dell'attivazione della misura anche alla luce di quanto hanno fatto le altre regioni. Nel giro di 48 ore - conclude Piero Fioretti - gli uffici regionali hanno emanato il provvedimento e redatto le Linee guida che quindi da oggi sono operative e legittimano gli OdF ad attivare la formazione a distanza".

La modalità della formazione a distanza è possibile solo per quei percorsi formativi autorizzati al momento dell'adozione dell'attuale provvedimento. In questo senso, gli uffici regionali hanno emanato dettagliate e specifiche "Linee di indirizzo per l'utilizzo della modalità Fad/E-learning nei percorsi formativi autorizzati", che accompagnano il provvedimento amministrativo, e che devono essere seguite da tutti gli organismi di formazione che hanno intenzione di accedere alla modalità della formazione a distanza. È indispensabile segnalare che la modalità della formazione a distanza, secondo quanto stabilito dalle Linee di indirizzo, non è applicabile alla formazione finanziata da risorse regionali provenienti dal Fondo sociale europeo e da fonte ministeriale.