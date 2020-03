Covid-19: invito a Marsilio sulla necessità di uno stop generale alle aziende

"Siamo sicuramente preoccupati per la salute di quanti in questo momento sono in prima linea al lavoro per garantire la produzione e i servizi in piena emergenza Covid-19. Non finirò mai di ringraziare le maestranze delle aziende di San Salvo che con impegno e professionalità stanno garantendo la produzione e le imprese che si sono adeguate adottando da subito presidi per impedire il contagio" a sostenerlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

Aziende che hanno continuato a lavorare in adesione a quanto indicato dai decreti del governo Conte, il quale ha voluto, dopo aver ascoltato le parti sociali, che l’Italia che produce continuasse a rimanere aperta.

"Ma credo che sia giunta l’ora, e mi rivolgo al presidente Marsilio, che vada fatta una riflessione seria e approfondita, ascoltando le aziende e i sindacati, sulla necessità o meno che ci sia una fermata generale per una epidemia che in Abruzzo - conclude Magnacca - sta iniziando progressivamente a manifestare tutta la sua virulenza perché i contagi non si fermano".