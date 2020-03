Montenero di Bisaccia diventa zona rossa

La Regione Molise prende forti e urgenti provvedimenti per il contenimento del Coronavirus, in particolare nel territorio comunale di Montenero di Bisaccia. Alle misure nazionali di contenimento e restrizione già in atto, considerata la gravità della situazione, vengono adottate importanti misure urgenti. Vista la gravità della situazione, gli spostamenti in entrata e in uscita dal comune sono vietati (si può rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza). Gli uffici pubblici resteranno chiusi, ad esclusione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.