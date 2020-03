Oggi, come ogni 19 marzo, in Italia (ma anche in Andorra, Bolivia, Spagna, Honduras, Liechtenstein, Portogallo e Svizzera) ricorre la Festa del Papà. A partire dal 1871 la Chiesa Cattolica aveva proclamato San Giuseppe protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa. In realtà questa ricorrenza ha origini più antiche, dal momento che i primi a celebrarla furono i monaci benedettini nel 1030. Fino al 1976 la giornata dedicata a San Giuseppe era considerata festiva anche agli effetti civili.

Solitamente i bambini preparano lavoretti, letterine e piccoli pensierini per i propri papà, ma si festeggia tutti insieme anche con la preparazione di alcuni dolci tipici. Sulle tavole possiamo trovare Bignè di San Giuseppe o Zeppole di San Giuseppe che si preparano fritti o al forno, in alcune parti d’Italia si mangiano anche delle frittelle di riso, raviole o sfince.

Una curiosità: in altri paesi la Festa del Papà è associata a tradizioni locali o ai padri nazionali (ad esempio in Russia viene celebrata come la festa dei difensori della patria).