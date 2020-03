Gli auguri di don Beniamino a tutti i papà e a tutti coloro che portano il nome di San Giuseppe

A te,o beato San Giuseppe,stretti dalla tribolazione ricorriamo per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesu' sovvieni ai nostri bisogni (dalla preghiera di Leone XIII).

Cari tutti,in questo giorno ognuno senta l'abbraccio paterno e sicuro di colui che ha custodito,educato,nutrito e difeso il figlio di Dio fatto uomo.Per tale motivo infatti e' venerato come prottettore universale della chiesa particolarmente si sentano abbracciati tutti i papa',che come lui vivono la complessa missione del donare se stessi per la vita dei figli.Si sentono particolarmente abbracciati tutti e tutti coloro che portano il suo stesso nome,il cui significato porta insita la benedizione del buon Dio.Si sentano abbracciati tutti i morenti, perche' anche lui a sua volta fu assistito in morte da Gesu' e da Maria.Si sentano abbracciati tutti i sacerdoti,perche' anch'essi come lui sono padri e figli amati ma non generati.Auguri a tutti.Ogniuno oggi si senta trascinato nella Luce di questa sollennita',

Don Beniamino Di Renzo.