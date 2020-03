Rifiuti "porta a porta": attenzione al conferimento corretto e nei giorni stabiliti

“Un ringraziamento speciale agli operatori della ditta incaricata nel ritiro dei rifiuti – dice il sindaco Tiziana Magnacca – che sono impegnati in questi giorni così eccezionali nel garantire il servizio seppur tra indubbie difficoltà”. A tal proposito interviene l’assessore all’Ambiente Giancarlo Lippis che evidenzia: “In questi giorni gli addetti alla raccolta dei rifiuti “porta a porta” stanno riscontrando un comportamento non corretto nel conferimento da parte di chi non osserva le modalità di conferimento e i giorni stabiliti. E’ una situazione che non può essere consentita per questo invito i miei concittadini ad attenersi alle semplici regole in atto da tempo”. In particolare si evidenzia come si stiano conferendo i rifiuti non differenziati in maniera non appropriata senza l’utilizzo dei mastellini e non rispettando le normali norme igieniche. Si ribadisce che ’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una guida pratica per eliminare i rifiuti in questo periodo di emergenza sanitaria per il coronavirus con nuove regole per chi è in isolamento domiciliare poiché risultato positivo al Covid-19 e di quanti sono posti dalla Asl con sorveglianza attiva. Se non si è positivi la raccolta differenziata continua come sempre, usando però l’accortezza, se si è raffreddati, di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata.