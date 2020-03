"Io resto a casa... ma non mi fermo"

"Io reso a casa... ma non mi fermo": questo è il messaggio positivo di Silvana Ranalli, presidente dell’associazione di volontariato di clownterapia “La Tribù dei Sorrisi Onlus”.

Come associazione siamo in contatto con varie aziende per acquistare le mascherine da donare negli ospedali di Vasto e Termoli ma a causa dell’emergenza Coronavirus sono difficili da reperire.

La richiesta è tanta, quindi abbiamo deciso di aiutare come possiamo cucendo delle mascherine in stoffa, in attesa di ricevere una fornitura da parte delle aziende. Ringraziamo coloro che ci hanno donato le stoffe e che in qualche modo ci stanno aiutando.

Per l’associazione “La Tribù dei Sorrisi”, questo è un modo per essere vicini alle persone in difficoltà, in questo momento così delicato che la nostra società sta attraversando.

Abbiamo già consegnato parte delle mascherine all’ospedale di Vasto ma ne servono ancora tante. Se c’è qualche azienda in grado di fornircele, è possibile contattarci ai seguenti numeri: 347-1561441 e 346-7492315.

Da soli si cammina veloce, ma insieme si arriva lontano.