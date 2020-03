Primavera: la stagione della rinascita

L’equinozio di primavera è un evento legato a molti miti fantastici e magici. Per quasi tutte le culture questo è il periodo della rinascita, dei colori, della luce e della vita. Infatti è la stagione della rinascita della natura, dopo mesi di freddo, spunta il primo caldo sole, i fiori sbocciano e gli animali si svegliano dal letargo.

Nel mondo latino la dea della primavera era Flora (da flos, floris, “fiore”), regolava lo sbocciare dei fiori e presiedeva al risveglio primaverile e a tutto ciò che sboccia: gioventù, sensi amorosi, belle speranze. La sua origine potrebbe derivare addirittura dalla divinità etrusca Feronia ma era associata alla Chloris greca.

Nella storia e attraverso le culture, ci sono diverse feste dedicate alla Primavera, la più antica sembra risalire a 4700 anni fa. In Egitto si celebrava Sham El Nessim (fiutare il vento) una ricorrenza legata all’agricoltura. In base agli annali di Plutarco, durante questa festa gli antichi egizi offrivano pesce salato, lattuga e cipolle alle divinità. Anche oggi viene celebrato questo giorno in Egitto. Le strade e i prati si riempiono di gente, coperte e colori, vengono organizzati pic nic per godere della brezza primaverile che

