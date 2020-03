Cambiano gli orari di apertura degli uffici postali a San Salvo

Cambiano gli orari degli uffici postali a San Salvo. "Poste Italiane comunica di aver rimodulato gli orari di apertura degli uffici postali a San Salvo in considerazione della situzione epidemiologica da Covid-19", si legge nella nota del Comune. Di seguito i nuovi orari:

Via dello Stadio: dal lunedì al venerdì ore 08.20 - 13.35, sabato ore 08.20 -12.35;

Via Vespucci, San Salvo Marina: ufficio chiuso al pubblico.