Anche i ragazzi del Fantachalet di San Salvo sostengono il progetto Pilkington Italia per l'acquisto di una Unità di Terapia Intensiva

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

I ragazzi del Fantachalet di San Salvo hanno aderito al progetto lanciato dalla Pilkington Italia per l’acquisto di una unità intensiva per l’Ospedale di Vasto con una donazione di mille euro.

Sono un gruppo di amici uniti dalla passione per il fantacalcio che in questo momento di grande emergenza hanno deciso di compiere insieme un bel gesto di solidarietà a favore del San Pio che rimane un punto di riferimento essenziale per il territorio, da sostenere oggi e sempre anche dopo, quando, speriamo presto, potremo lasciarci alle spalle questa triste parentesi di storia del nostro paese.

Un grazie grande alla Pilkington Italia spa grande risorsa del Vastese, per lo sviluppo economico sociale che ormai da anni contribuisce a costruire e per le tante iniziative di sostegno ai fabbisogni della comunità civile.