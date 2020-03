Ordinanza Ministero: sì alimentari aperti sabato e domenica, stop sport all'aperto e spostamenti in seconde case

Il Ministero ha emanato una nuova ordinanza nella serata di ieri. I nuovi punti avranno valore fino al 25 marzo, quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rinnoverà il decreto.

Le nuove misure per il contenimento del contagio in vigore da oggi e valide per altre due settimane riguardano lo sport, gli spostamenti e l’apertura di attività alimentari. Nello specifico è vietato l’accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici per evitare che le persone stiano troppo tempo fuori casa. Anche lo...

Continua su https://www.notizienazionali.it/notizie/attualita/24741/nuova-ordinanza-ministero--si-alimentari-aperti-sabato-e-domenica-stop-allo-sport-fuori-casa-e-ai-trasferimenti-in-seconde-case