L'Europa sfora il "Patto di stabilità"

Lo sforamento del patto di stabilità, ha fatto tirare un sospiro di sollievo al nostro paese,consentendo ai nostri governanti di fare interventi economici considerevoli, per combattere il flagello che ci ha colpito e che con molto coraggio, molto impegno e molta compostezza stiamo combattento.

Un pensiero di affetto, di solidarietà, d'amore va rivolto,a tutti i medici,gli infermieri,il personale del 118 della croce rossa, della protezione civile,delle forze dell'ordine, dei trasportatori e di tutte quelle attività che ci consentono di andare avanti e di combattere questa durissima battaglia,senza perdere la speranza che tutto passi e che tutto vada bene.

A tutta questa moltitudine di persone, che in ogni istante combatte, per garantire agli ammalati tutto quello che è umanamente possibile fare, rischiando in prima persona e portando avanti la propria missione, senza chiedere niente e dando moltissimo. Con spirito di sacrificio e di abnegazione aiutano tutti coloro che in questo momento soffrono e hanno bisogno di cure, di attenzioni e di affetto.

A tutte queste sorelle e fratell, va il nostro più sentito ringraziamento per quello che fanno.

L'intervento dell'Europa con lo sforamento del patto di stabilità, a mio avviso, doveva essere immediato e non in ritardo di quaranta giorni. In ogni caso il proverbio dice: "meglio tardi che mai".

A.Dragani