Magnacca: “Non ci sono casi di Coronavirus a San Salvo”

“Non ci sono casi di coronavirus a San Salvo. Mi sono attivata presso i competenti uffici della Asl Lanciano Vasto Chieti che, in ogni caso, hanno l’obbligo di comunicazione al sindaco, ed ho avuto riscontro che a San Salvo non è stato registrato alcun caso di coronavirus”. A dichiararlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca dopo la diffusione di notizie apparse sui siti locali di un caso che sarebbe stato registrato in città.

“I dati comunicati nella giornata odierna dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, relativamente al contagio da coronavirus, non segnalano alcun caso riferibile a San Salvo così come non ce ne sono stati nei giorni precedenti, quindi ad oggi non ci sono casi di contagio tra i residenti. I dati che sono stati diffusi attraverso il sito della Regione Abruzzo – precisa il sindaco Magnacca – si riferiscono all’anagrafe sanitaria, che non sempre coincide con quella anagrafica cittadina, oltre a dover sempre mettere in conto la possibilità di un errore”.

Infine conclude: “Se nelle prossime ore o nei prossimi giorni mi dovessero arrivare informazioni di casi positivi mi attiverò subito, per trasparenza e quale sindaco di San Salvo, a darne immediata comunicazione ai miei concittadini. A San Salvo ad oggi non è stato registrato alcun caso di Covid-19. Rinnovo l’invito restate a casa”.