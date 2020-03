Le ricette della domenica: il Pan Ducale

Il Pan ducale (il pane dolce preparato per il Duca), tipico della città di Atri, è un dolce di tradizione antichissima risalente al 1300 e legato alla famiglia degli Acquaviva d’Aragona che regnarono in questa zona per quasi tre secoli. La tradizione è proseguita fino ai nostri giorni: il Pan Ducale è tuttora uno dei dolci più conosciuti ed esportati d’Abruzzo. Anche se è per lo più di produzione industriale, è possibile prepararlo facilmente anche in casa.

Ingredienti:

- 6 uova

- 150 gr di semolino

- 150 gr di mandorle tritate

- Buccia grattugiata di un'arancia

- 250 gr di zucchero

- ½ bustina di lievito per dolci

- 150 gr di cioccolato fondente

Preparazione:

Tritare le mandorle finemente con la loro buccia. Montare a neve gli albumi e unire i tuorli allo zucchero amalgamando con cura aggiungendo il semolino a poco a poco aiutandosi con un setaccio per non creare grumi. Aggiungere la buccia d’arancia, il lievito, le mandorle tritate, gli albumi e le scaglie di cioccolato fondente. Versate il composto in uno stampo e cuocete in forno a 160° C circa per 35/40 minuti. Dopo aver fatto raffreddare il dolce, ricopritelo con il cioccolato fondente sciolto a bagnomaria.