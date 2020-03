L'Italia si ferma ma nel fucino aumenta la coltivazione di patate

L'Italia è ferma ma in Abruzzo c'è una isola felice: il Fucino, la zona agricola più produttiva d'Italia, 13mila ettari dove è in pieno svolgimento l'attività per la coltivazione di patate e carote, i prodotti di punta che sono Igp, e poi di finocchi e insalate. La richiesta di prodotti distribuiti in tutto il Paese, è in aumento. "Il dramma che stiamo vivendo e la ultima restrizione ci responsabilizza ancora di più perché dobbiamo garantire la corretta e sana coltivazione e la distribuzione alle famiglie italiane - spiega Mario Nucci, direttore del Consorzio di tutela Igp patata del Fucino, struttura riconosciuta dal Ministero dell'Agricoltura, che riunisce tutti i produttori -. Le aziende hanno adottato tutte le misure di contenimentoo". Nel Fucino operano circa 3mila aziende agricole con circa 15mila lavoratori tra addetti e indotto, e la richiesta di lavoratori è in aumento: si producono 2 milioni quintali di patate e circa 1,2 di carote per un fatturato di alcune centinaia di milioni di euro.