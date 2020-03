San Salvo, elenco delle attività che effettuano servizio a domicilio

Si ricorda che è attivo il servizio del Comune di San Salvo al numero 0873340217 (dalle ore 8.00 alle ore 19.30) per assistere chi non può uscire da casa perché in quarantena o in particolari condizioni di salute, potrà chiedere la consegna di beni di prima necessità o di pasti o il recapito di farmaci.

Servizio garantito dalle protezioni civili comunali.

ALIMENTARI

Conad Raspa via degli Oleandri n. 13 # tel. 0873341212 - 3342225767

Conad Raspa via Gargheta n. 2 # tel. 0873342984 - 3714441068

Supermercato AD piazza San Nicola n. 23 # tel. 0873.342479 - 3382404038

Supermercato Conad City di Ragnatella piazza Alcide De Gasperi n. 7 # tel. 3389640939

FARMACIE

Di Croce Corso Umberto I n. 35 # tel. 0874.54115 - 3337498391

Labrozzi Corso Garibaldi n. 164 # tel. 0873547778 - 3393242101

Grifone Via dello Sport n. 55 # tel. 0873343285 - 3334673724

Farmamentis Viale De Gasperi n. 88/b # tel. 0873583224 - 3713077910

Leone Magno Via Leone Magno n. 1/d # tel. 0873328780 - 3510757255

Allegretta Tilli Piazzale Verrazzano n. 2 # tel. 0873803397 (in collaborazione con la Croce Rossa)