San Salvo, elenco delle attività che effettuano servizio a domicilio (in aggiornamento)

Si ricorda che è attivo il servizio del Comune di San Salvo al numero 0873340217 (dalle ore 8.00 alle ore 19.30) per assistere chi non può uscire da casa perché in quarantena o in particolari condizioni di salute, potrà chiedere la consegna di beni di prima necessità o di pasti o il recapito di farmaci.

Servizio garantito dalle protezioni civili comunali.

ALIMENTARI e BEVANDE

Conad Raspa via degli Oleandri n. 13 # tel. 0873341212 - 3342225767

Conad Raspa via Gargheta n. 2 # tel. 0873342984 - 3714441068

Supermercato AD piazza San Nicola n. 23 # tel. 0873.342479 - 3382404038

Supermercato Conad City di Ragnatella piazza Alcide De Gasperi n. 7 # tel. 3389640939

Orto Passucci "Express" # tel. 3425165256 - 3295418458

Punto Carne via di Montenero n. 8 # tel. 0873.341357

Distribuzione Bevande Zinni # tel. 3891068533 - 3470080593

Macelleria De Francesco Mario piazza Giovanni XXIII n. 7 # tel. 0873.451809 - 3492409728

Panetteria Raspa di Michele Raspa via Sandro Pertini n. 18 # tel. 0873.341329 - 3206063284

Forno Fabrizio Via San Giuseppe # tel. 3408118996 - 0873 54219

Macelleria Agricola Travaglini Lorena C.so Garibaldi 260 # tel. 0873341693

Caseificio 3Monti S.S.16 contrada Marinelle 597 # tel. 0873/801201 - 3403667209 (servizio attivo lunedì, mercoledì e venerdì)

RISTORANTI e PIZZERIE

Pizzeria "La Porta Della Terra" # tel. 3291546933 - 3284354114

Ristorante "La Tijella" # tel. 3898023297 - 3494545616 - 087354158

Hostaria L'Angolo Divino # tel. 3921596088

Barbecue street via Walter Tobagi 6 # tel. 3533372706

Black Wood via San Rocco 30 # tel. 3497011409

FARMACIE

Di Croce Corso Umberto I n. 35 # tel. 0873.54185 - 3337498391

Labrozzi Corso Garibaldi n. 164 # tel. 0873547778 - 3393242101

Grifone Via dello Sport n. 55 # tel. 0873343285 - 3334673724

Farmamentis Viale De Gasperi n. 88/b # tel. 0873583224 - 3713077910

Leone Magno Via Leone Magno n. 1/d # tel. 0873328780 - 3510757255

Allegretta Tilli Piazzale Verrazzano n. 2 # tel. 0873803397 (in collaborazione con la Croce Rossa)

NEGOZI PER ANIMALI

Zooplanet, Contrada piane san'Angelo # tel. 0873610103

Beauty Dog toelettatura e petshop Via Luigi Einaudi # tel. 3922987685

ANIMALI, AGRICOLTURA

Cilli Garden S.r.l. Via Gargheta # tel. 3204112862 - 087354141

Si consiglia di reperire ulteriori informazioni anche sulla pagina Facebook dei singoli esercenti.

Segnaliamo il servizio online "Prenota Ora" disponibile cliccando QUI. Si tratta di una piattaforma intuitiva in cui si trovano le attività aperte e/o che effettuano consegne a domicilio. Il sito è in costante aggiornamento.