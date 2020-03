Asl Lanciano Vasto Chieti: bandi urgenti per reclutare medici e infermieri

La asl Lanciano Vasto Chieti ha pubblicato due bandi urgenti, uno per dirigenti medici già dipendenti dell'azienda sanitaria locale e l'altro destinato a medici e infermieri, anche pensionati. Servono per il potenziamento delle strutture ospedaliere in vista dell'emergenza sanitaria in atto.

Avviso interno urgente per l’acquisizione di disponibilità da parte di dirigenti medici già dipendenti della Asl Lanciano Vasto Chieti per il potenziamento delle strutture ospedaliere aziendali in relazione all’emergenza Covid-19





Bando urgente per il reclutamento di medici e infermieri, anche pensionati, per il potenziamento delle strutture ospedaliere aziendali in relazione all’emergenza Covid-19