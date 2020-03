Il Velo Club San Salvo e lo Juventus Club Cupello aderiscono al progetto Pilkington per Terapia Intensiva

Il VELO CLUB SAN SALVO E LO JUVENTUS CLUB C.DA RABUTTINI hanno pensato fosse giusto essere partecipi con il proprio contributo in un momento così difficile per tutti aderendo al progetto Terapia Intensiva di Vasto della Pilkington insieme all’Amministrazione Comunale di San Salvo.Tutti purtroppo siamo colpiti dai numeri di questa pandemia e tutti potremmo esserne colpiti.C’è bisogno di solidarietà e aiuto per l’Ospedale di Vasto in prima linea nella lotta al COVID -19 e il VELO CLUB del Presidente Tonino Maggitti e lo JUVENTUS CLUB C.DA RIBUTTINI non si sono tirati indietro.Siamo sicuri che il nostro gesto convincerà altri a fare lo stesso.

#Noirestiamoacasa e invitiamo tutti i ciclisti i tifosi e i cittadini a fare altrettanto.