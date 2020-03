LO JOFC C.DA RIBUTTINI DI CUPELLO INSIEME AL VELO CLUB SAN SALVO, HANNO RITENUTO GIUSTO IN UN MOMENTO COSÌ DIFFICILE DI DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO ADERENDO AL PROGETTO PILKINGTON TEREPIA INTENSIVA OSPEDALE DI VASTO PERCHÉ COME DISSE HENRY DAVID THEREAU " LA SOLIDARIETÀ È L'UNICO INVESTIMENTO CHE NON FALLISCE MAI "

I DIRETTIVI