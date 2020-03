San Salvo, medico che collaborava in studio pediatrico positivo al Covid 19

"Un dottore che collaborava in uno studio pediatrico di San Salvo è risultato positivo al coronavirus". Lo ha affermato il sindaco Tiziana Magnacca in seguito alla comunicazione del servizio di igiene e prevenzione della Asl. "Il medico, che non risiede a San Salvo, è ricoverato ma non presenta sintomi gravi", continua il sindaco, "La Asl sta contattando le famiglie dei bambini che hanno avuto contatti con il pediatra dal 12 marzo in poi". Magnacca, infine, raccomanda prudenza e rispetto delle regole per evitare ulteriori contagi.