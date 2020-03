Da San Salvo a Sanremo Rock, giovane musicista abruzzese approda sul palco dell'Ariston

Tra gli ammessi alle finali regionali dell’Emilia Romagna della 33esima edizione del SanremoRock & Trend festival, ci sarà anche ierri (Geremia Ramundo all’anagrafe), giovane musicista originario di San Salvo. «Nato come “costola” del più famoso Festival della Canzone italiana, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi» si legge sul sito web ufficiale del festival, che ha visto molti nomi noti del panorama musicale nazionale ed internazionale esibirsi sul suo palco. La finale regionale prevista per il 2 maggio 2020 a Cervia, permetterà a tre degli otto concorrenti in gara, di esibirsi in occasione della finale nazionale, sul prestigioso palco dell’Ariston. Per ierri la partecipazione a SanRemoRock rappresenta un’ottima vetrina per far conoscere la sua musica, oltre che un’importante tappa del suo percorso musicale.

