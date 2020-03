“Noi ti ascoltiamo, tu resta a casa!”, la Asl attiva un servizio telefonico per il sostegno psicologico a distanza

“Noi ti ascoltiamo, tu resta a casa!”: la Asl Lanciano Vasto Chieti ha attivato un servizio di sostegno psico-sociale telefonico a protezione e salvaguardia del benessere mentale della popolazione, molto richiesto in questo momento di grande tensione per l’emergenza Covid-19. Un team di professionisti, appositamente formato, risponde alle persone che si trovano in isolamento e comunque in difficoltà, ma anche a tutti i cittadini che possano avere altre necessità e bisogni, compresi gli operatori sanitari e soccorritori.

Il servizio affianca il numero verde 800.860.146 al quale rispondono medici e che la Asl ha subito attivato dall’inizio dell’emergenza ed è diventato un punto di riferimento certo per l’intera popolazione.

E’ possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:



Per il territorio di Chieti – Ortona

0871.358041 dalle ore 8.30 alle 13.30 da lunedì al venerdì;

0871.358933 dalle ore 8.30 alle 13.30 da lunedì a sabato;

085.9173275 dalle ore 8.30 alle 13.30 da lunedì a sabato e il martedì dalle ore 14.30 alle 19;



Per il territorio di Vasto

0873.308423 dalle ore 8.30 alle 18.30 da lunedì a sabato;

Per il territorio di Lanciano

0872.706622 dalle ore 8.30 alle 13.30 da lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 8.30 alle 13.30;

Il servizio si rivolge alle persone di età superiore ai 13 anni, per chi ha un’età inferiore l’intervento è gestito attraverso il supporto ai genitori.