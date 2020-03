Dalle Diocesi della provincia di Chieti 20mila euro alla Asl per l'acquisto di un ventilatore polmonare

Si mobilita anche la Chiesa in provincia di Chieti per l'emergenza Covid-19. Una donazione di 20mila euro destinata all'acquisto di un ventilatore polmonare è stata effettuata dalle Diocesi di Chieti-Vasto e Lanciano-Ortona sul conto corrente dedicato, aperto dalla Asl. I Vescovi Bruno Forte ed Emidio Cipollone hanno voluto prendere parte attiva alla raccolta fondi dell'Azienda sanitaria locale finalizzando la donazione a un apparecchio divenuto fondamentale nell'assistenza ai pazienti affetti da Coronavirus.

"Desideriamo essere concretamente vicini alle nostre comunità in un momento così drammatico - spiegano gli alti prelati - in cui il Servizio sanitario ha bisogno del supporto di tutti noi per fare fronte a una situazione che non ha precedenti, per il numero di contagiati, di morti e per la necessità di riorganizzare, giorno per giorno, i luoghi di cura".

Non si è fatto attendere il ringraziamento del Direttore generale della Asl, Thomas Schael: "Vi sono grato per questo dono - ha scritto - che ci aiuterà a salvare la vita a qualcuno dei nostri malati. La situazione è drammatica, ma poter contare sul sostegno di tanti ci aiuta, dandoci la forza di andare avanti".