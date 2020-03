Caterina Salvatore 17 anni - Stella del Mattino e Stella della Notte

Stella del Mattino e Stella della Notte sono un’allegoria della vita e morte che si susseguono in un ciclo continuo come notte e giorno. La luce della prima stella è così forte da trasformare tutto in vita, mentre la luce della stella della notte è troppo flebile, eppure anch’ella tenta di donare speranza e conforto all’uomo. Ecco che allora nemmeno la notte deve sembrarciostile. Entrambe le stelle sono luci, hanno solo un diverso splendore ...



Stella della notte

Quando notte divien sul mondo

le tenebre lo avvolgono intorno,

una piccola luce appare in cielo

e della terra tenta di scaldar il gelo.



Come folle gioco del destino,

di uomini e donne accoglie il pianto

intriso in un labirinto di giardino

E di ogni cuor ascolta il canto.



Lascia all’animo un sospiro,

lì brilla come viandante perduto

in quel cielo blu di zaffiro



Antico splendore ormai caduto,

tutto il mondo tace

ora l’aurora è segno di pace.



Stella del mattino

La luce pervade la terra

dell’ animo cessa ogni guerra.

Tu brilli d’immenso splendore

come fuoco ardi ogni cuore



Doni nuova gioia al giorno,

tu silenzioso riso

in quel prato di fiori adorno

che del mondo sei sorriso.

Come desiderio di un bambino

le foglie d’autunno

trasformi nei frutti freschi di giugno.



Ma ormai diafana luce del mattino,

anche il più bel sogno ha il suo tramonto

e le tenebre t’avvolgono intorno.