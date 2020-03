Il debito della prostituta

Ad agosto, in una piccola città, cade una pioggia torrenziale e per diversi giorni la città sembra deserta.

La crisi affligge questo posto da molto tempo, tutti hanno debiti e vivono a credito.

Fortunatamente, un milionario con tanti soldi arriva ed entra nell'unico piccolo hotel sul posto, chiede una stanza, mette una banconota di 100 euro sul tavolo della reception e va a vedere le stanze.

- Il gestore dell'hotel prende la banconota e scappa per pagare i suoi debiti con:

- Il macellaio.

Questo prende i 100 euro e scappa per pagare il suo debito con:

- L'allevatore di maiali.

Quest’ultimo prende la banconota e corre a pagare ciò che deve:

- Il mulino-Fornitore di mangimi per maiali.

Il proprietario del mulino prende 100 euro al volo e corre a saldare il suo debito con:

- Maria, la prostituta che non paga da molto tempo, in tempi di crisi, offre persino servizi a credito ...

La prostituta con la banconota in mano parte per:

- Il piccolo hotel, dove aveva portato i suoi clienti le ultime volte e non aveva ancora pagato e gli consegna 100 euro:

- Al proprietario dell'hotel.

In questo momento il milionario che ha appena dato un'occhiata alle stanze scende, dice di non essere convinto delle stanze, prende i suoi 100 euro e va via.

"Nessuno ha guadagnato un euro, ma ora l'intera città vive senza debiti e guarda al futuro con fiducia" !!!

MORALE:

SE I SOLDI CIRCOLANO, NELL'ECONOMIA LOCALE, LA CRISI È FINITA.

Consumiamo di più nei piccoli negozi e mercati.

- Stop alle banalità!

- Consuma ciò che producono i tuoi amici e il tuo paese!!!

- Se il tuo amico ha una microimpresa, compra i suoi prodotti!

- Se il tuo amico vende vestiti, comprali!

- Se il tuo amico vende scarpe, comprale!

- Se la tua amica vende dolciumi, compra!

- Se il tuo amico è un contabile, vai a chiedere consiglio!

- Se il mio amico possedesse un ristorante ... Cosa ne pensi?

Vorrei mangiare lì!

- Se un mio amico avesse un negozio, in quello comprerei!

Alla fine della giornata, se la maggior parte dei soldi viene raccolta da grandi società ... cosa credi? Vanno via dal paese! Ma quando acquisti da un imprenditore, una piccola impresa di medie dimensioni o dai tuoi amici, li aiuti, tutti noi vinciamo e contribuiamo alla nostra economia.

Sosteniamo l'imprenditorialità.

Supportiamo il consumo locale.

Sosteniamo la produzione nazionale .

(Anonimo)

(Foto Amazon San Salvo)