Il 28 marzo è l'Ora della Terra, aderisce anche l'Abruzzo

Sabato 28 marzo alle ore 20:30 torna l'Ora della Terra, Earth Hour, evento globale del WWF che punta a sensibilizzare l'opinione pubblica su crisi climatica e riscaldamento globale, attraverso lo spegnimento per un'ora dei principali monumenti nel mondo, ma anche a coinvolgere direttamente i cittadini attraverso un gesto semplice come spegnere la luce della propria abitazione per un'ora. In Abruzzo hanno aderito i Comuni di Alba Adriatica, Altino, Anversa degli Abruzzi, Arsita, Casoli, Chieti, Corropoli, Cortino, Lanciano, Mosciano Sant'Angelo, Ovindoli, Roseto degli Abruzzi, Sant'Eusanio del Sangro, Silvi, Spoltore, Torano Nuovo, Tortoreto e Tossicia.