Depuratori e reti fognarie: finanziati interventi per 16 milioni di euro

“Approvata una deliberazione per interventi per il settore depurativo e fognario per un totale di 16 milioni di euro” - lo comunica il Vicepresidente della Giunta regionale con delega al Sistema Idrico Integrato Emanuele Imprudente.

“Abbiamo voluto dare un’accelerazione al processo di adeguamento, ampliamento e potenziamento degli impianti di depurazione e collettamento fognario regionali, settore da sempre critico ma particolarmente sollecitato in questo periodo di emergenza a causa degli interventi straordinari per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche per la sanificazione da COVID-19 e dell’innalzamento dei consumi idrici domestici”.

“Nell’ultima seduta di giunta – conclude Imprudente - è stato, infatti, deciso di affidare direttamente all’ente gestore del Servizio Idrico Integrato regionale, l’ERSI, l’attuazione degli interventi previsti e la gestione delle risorse, in modo da garantire un’efficace e celere realizzazione delle opere”.

Si sono rimodulate risorse, utilizzando anche le economie derivanti dai minori costi dei progetti già realizzati, per importanti interventi nei comuni di Sulmona (depuratore di Santa Rufina), Avezzano (depuratore Borgo Ottomila al servizio della rete dei Comuni di Avezzano, Ovindoli e Celano), Casoli, Gissi, Ortona, Vasto, Rapino e L’Aquila.

Nel dettaglio:

- Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Sulmona (AQ) € 4.185.000

- Adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Avezzano (AQ) € 5.265.000

- Adeguamento impianto di depurazione e collettore fognario nel comune di Casoli (CH) € 2.205.000

- Adeguamento impianto di depurazione e collettore fognario nel comune di Gissi (CH) € 1.710.000

- Collettore fognario in località Tamarete nel comune di Ortona (CH) € 1.140.000

- Adeguamento collettori fognari terminali a servizio di Vasto Capoluogo - località Punta Penna (CH) € 500.000

- Revamping impianto di depurazione nel comune di Rapino (CH) € 295.000

- Realizzazione opere infrastrutturali per adeguamento impianto di depurazione comunale in Comune di Calascio (AQ) € 615.000

- Adeguamento dell'impianto di depurazione Bagno-Pianola in comune di L'Aquila € 157.000