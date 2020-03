Il commerciante Davide Ding e la Tcm Group donano mascherine al Comune di San Salvo

“I miei concittadini stanno dimostrando in questa emergenza coronavirus un grande cuore e una grande sensibilità con le generose donazioni per la sanità pubblica sia con rimesse in denaro e sia con la consegna di prodotti sanitari utili a proteggersi. Abbiamo ricevuto dal commerciante Davide Ding e dalla Tcm srl, azienda della zona industriale, mascherine protettive che metteremo a disposizione del nostro servizio di protezione civile e del personale della nostra Polizia locale, coloro in questo momento sono in prima linea”.

Lo ha dichiarato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che ringrazia il commerciante cinese, da anni integrato a San Salvo, e la Tcm sr “per la lorosensibilità umana e sociale in questo momento così difficile dove ci deve vedere tutti uniti nel contenere il contagio da coronavirus per riprendere quanto prima una vita normale”.

In questo momento che le mascherine scarseggiano si consiglia di farne un uso adeguato considerando che la priorità è riservata agli operatori sanitari.